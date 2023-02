Sverige og Danmark har tidligere konkluderet, at ødelæggelserne af rørledningerne var en bevidst handling, men ikke hvem der står bag.

Det er Rusland, som har indkaldt til mødet i FN’s Sikkerhedsråd efter at have bedt om en uafhængig undersøgelse af angrebene på rørledningerne.

Rusland er et af de fem permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd og kan derfor indkalde til møder.

Danmark, Sverige og Tyskland kunne have ansøgt om at deltage i mødet, men landene har altså valgt den mere afdæmpede facon ved at sende et brev.

- Undersøgelserne har fastslået, at der er sket omfattende skader på Nord Stream 1 og 2, og at skaderne er forårsaget af kraftige eksplosioner på grund af sabotage, står der i brevet til sikkerhedsrådet.