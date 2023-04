En tæt tågedis indhyller de store missilbatterier og kanoner, før udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) forsvinder ned i dybet for at træde sig ind i en fortid, som med bekymrende fart er ved at blive til nutid.

Bag den massive jerndør fører en stejl trappe ned i 18 meters dybde til hjertet af en menneskeforladt, atombeskyttet klippefæstning, der dybt inde i klintens kalklag spillede en central rolle under Den Kolde Krig.