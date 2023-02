Aviser på stribe dropper populær tegneserie efter kontroversielle udtalelser fra tegneren

»Baseret på hvordan tingene går lige nu, vil jeg sige, at det bedste råd, jeg vil give til hvide mennesker, er at se at komme væk fra sorte mennesker... for der er ikke nogen måde at løse det på,« sagde han i Youtube-videoen ifølge BBC.

Videoen har fået et væld af redaktører og kolleger i mediebranchen til at udtale sig kritisk, mens medier på stribe altså også har valgt helt at droppe tegneserien, der ellers har været et fast indslag i aviser over hele USA. The Washington Post, Los Angeles Times og The USA Today Network, som udgiver hundredevis af aviser, er blandt dem, der har droppet ”Dilbert”.

Hos avisen The Washington Post lyder det, at udtalelserne fra Adams søger at fremme segregation.