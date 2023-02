Der har været flere teorier om, hvem som sprængte hul på de to ledninger i september 2022. Rusland er af flere politikere og sikkerhedseksperter blevet udpeget som den oplagte skurk.

Den tyske chefanklager Peter Frank sagde dog for nogle uger siden til avisen Die Welt, at der ikke er fundet beviser for, at Rusland står bag.

På et spørgsmål om hvorvidt danskerne danskerne får et svar på, hvad der er sket i Østersøen svarer Mette Frederiksen:

- Ja, det vil jo afhænge af, hvad efterforskningen måtte resultere i. Man kan ikke foruddiskontere, hvad den måtte komme frem til?

Så det kan godt være, at det forbliver ubesvaret, hvad der egentlig skete?

- Der er ikke konkluderet på den efterforskning. Jeg kan ikke sige andet end det, siger statsministeren.