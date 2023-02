For den amerikanske præsident, Joe Biden, har de seneste dage markeret, hvad flere iagttagere i Washington kalder et sandt triumftog.

Efter måneders planlægning lykkedes det præsidenten at dukke op i Kyiv under hylende angrebssirener. Han talte i Polen foran kongeslottet i Warszawa. Der var musik og klapsalver, men efter at præsidenten er kommet tilbage til Washington, er det til en ny og langt mere farlig politisk dagsorden.