- Rusland vil aldrig komme til at stå med en sejr over for Ukraine. Aldrig, siger Biden.

Han nævner en række krigsforbrydelser, som russerne ifølge USA har begået under krigen.

- Afskyeligt. Det er afskyeligt, siger han og henviser til bombardementer af civile, drab på børn og voldtægter.

Biden, som hylder Polen som en fantastisk allieret for Ukraine igennem hele krigen siger, at USA næste år er vært for et historisk NATO-topmøde.

- Det er 75-året for oprettelsen af Nato. Den stærkeste militære alliance i verdenshistorien, siger Biden.