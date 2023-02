Danske forskere gør nye fund om nationalpoets mystiske død

Siden Chiles nationalpoet Pablo Neruda pludseligt døde i 1973 i kølvandet af et blodigt militærkup, har den officielle forklaring været, at den højtelskede digter bukkede under for en kræftsygdom.

Men nu rykker opsigtsvækkende fund fra danske og internationale forskere ved de vedtagne sandheder om den nobelprisvindende Nerudas mystiske død, som trækker tråde til Chiles brutale militærdiktatur.