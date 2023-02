Så sent som i den forgangne uge opfordrede Dmitrij Medvedev, der er tidligere præsident og en af Vladimir Putins tætte allierede, til at øge produktionen af russiske kampvogne under et besøg på en våbenfabrik i den russiske by Omsk. Medvedevs udtalelse blev efterfulgt af flere offentlige udtalelser fra Putin til landets forsvarsindustri om at oppe sig og øge produktionen for at støtte Ruslands »særlige militær operation« i Ukraine.