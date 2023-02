Storm får New Zealand til at erklære undtagelsestilstand

Omkring 58.000 mennesker på den nordlige ø var mandag uden strøm.

Myndighederne har advaret om, at det kan tage flere dage at få genoprettet elnettet.

- Så længe at vejret bliver ved med at være så slemt, som det er, er det faktisk ret farlige at arbejde med elnettet, siger McAnulty.

Auckland, landets største by og hjem for mere end 1,6 millioner mennesker, er stadigvæk ved at genoprette skaderne efter oversvømmelser, der ramte området sidste måned. Her mistede fire personer livet. Tusindvis blev tvunget til at forlade deres hjem.