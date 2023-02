FN's nødhjælpschef: Dødstal efter jordskælv kan nå over 50.000

Dødstallet efter mandagens jordskælv i Tyrkiet og Syrien vil formentlig blive ”fordoblet eller mere” fra det nuværende niveau på omkring 28.000.

Det siger FN’s nødhjælpschef, Martin Griffiths.

- Det er svært at estimere præcist, da vi skal ned under murbrokkerne. Men jeg er sikker på, at det vil blive fordoblet eller mere, siger Griffiths, som er undergeneralsekretær for humanitære anliggender, i et interview med Sky News.