10/02/2023 KL. 19:00

Dansk retsmediciner: Kæmpe udfordring at identificere jordskælvsofre

Han deltog selv i arbejdet med at identificere ofrene efter den ødelæggende tsunami i 2004 og kalder jordskælvet i Tyrkiet en kæmpe udfordring. Her forklarer den danske retsmediciner om de tre godkendte metoder til at fastslå et offers identitet.