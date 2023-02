I Wien citerer avisen Kronen Zeitung en talsmand for, at håbet om at finde flere overlevende svinder bort, og at sikkerhedssituationen bliver stadig forværret, hvilket er baggrund for beslutningen.

- Chancen, for at det vil lykkes at redde overlevende ud, kan på ingen måde holdes op mod sikkerhedsrisikoen på nuværende tidspunkt, siger oberstløjtnant Pierre Kugelweis.

Han siger, at der bliver affyret skud.

Ledere af redningsoperationerne melder, at der fortsat ligger overlevende begravet under sammenstyrtede huse, men redningsarbejderne får nu først og fremmest bjærget lig.