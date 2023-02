Europæiske lande på vej til Tyrkiet med hjælp efter jordskælv

EU’s mekanisme for civilbeskyttelse er blevet aktiveret som følge af jordskælvet, der ramte Tyrkiet natten til mandag.

Tyrkiet har da også bedt om hjælp fra EU.

Adskillige europæiske lande har allerede tilkendegivet, at de er klar til at sende hjælp til Tyrkiet.

Foruden Holland og Rumænien gælder det Belgien, Polen, Spanien og Finland.

Uden for Europa har blandt andet Israel og Rusland meddelt, at de er klar til at sende redningsarbejdere og nødhjælp til Tyrkiet.

Jordskælvet ramte Tyrkiet cirka 50 kilometer fra den syriske grænse natten til mandag. Over 500 er konstateret omkommet i Tyrkiet og Syrien, som er de hårdest ramte lande.