Selv om de store voldelige demonstrationer indtil videre er udeblevet i USA’s store byer, efter den 29-årige Tyre Nichols’ død i forbindelse med en politianholdelse for nylig i Memphis, Tennessee, er sagen langtfra slut endnu.

For mens politiet stadig undersøger, hvad der gik galt, da fem nu mordtiltalte betjente i en slags voldsorgie slog og tæskede Tyre Nichols til bevidstløshed, kræver politikere over hele USA atter skrappere regler over for politiet, mens højrefløjen har sat en ny og temmelig opsigtsvækkende diskussion i gang om racisme blandt sorte i USA.