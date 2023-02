Der går et trecifret antal krigsfanger på en enkelt Viktor Medvedtjuk.

Det blev klart, da Ukraine i september sidste år lod den 68-årige Medvedtjuk, der har spillet en nøglerolle i ukrainsk samfundsliv og politik i flere årtier, indgå i en større udveksling af fanger.

Her fik Kyiv 215 krigsfanger (inklusive flere prominente officerer), mens Kreml kunne hente 55 fanger hjem – plus Medvedtjuk, der via Polen og Tyrkiet ankom til Moskva den 22. september.