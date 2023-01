Vaccineskeptikere kalder sig rene og vil have egne blodbanker

Nogle har sågar argumenteret for, at der skal oprettes blodbanker kun for ”rene” personer, der ikke er blevet vaccineret.

Vaccineskeptikerne deler deres tanker i lukkede grupper på sociale medier. De kalder sig selv for ”renblodede” og råber højt, selv om de er i mindretal.

Et nyligt eksempel, der fik verdensomspændende opmærksomhed, er fra New Zealand.

Her forsøgte et par at blokere for deres babys livreddende hjerteoperation, fordi blodet ved en transfusion i forbindelse med operationen kunne komme fra en vaccineret donor.