Titusindvis af israelere demonstrerer mod Netanyahu

Titusindvis af israelere demonstrerer mod premierminister Benjamin Netanyahu og hans regering.

Det er fjerde lørdag i træk, at der er demonstrationer mod regeringen, skriver dpa.

Avisen Haaretz skriver, at 40.000 mennesker har deltaget i to demonstrationer i Tel Aviv, Israels største by.

Der har også været demonstrationer i andre byer, herunder i Haifa, i Beersheba og foran premierministerboligen i Jerusalem.