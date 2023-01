Tjekkiets nye præsident bliver militærmanden Petr Pavel

Stemmeprocenten var 70, og det er ifølge nyhedsbureauet AFP højt.

Det kan måske hænge sammen med, at der under valgkampen var forskellige kontroverser. Babis og hans familie modtog dødstrusler, og Pavel blev løjet død.

Den 68-årige Babis forsøgte i sin valgkamp at appellere til vælgerne ved at sige, at han som præsident ville presse regeringen til at gøre mere for at hjælpe borgerne igennem inflationskrisen med de stigende priser.

Imidlertid har Tjekkiets præsident ikke særlig mange beføjelser, når det gælder den daglige politik. Da har præsidenten overvejende en ceremoniel rolle.

Men præsidenten kan til gengæld vælge premierministeren, centralbankchefen og har også en vis indflydelse på udenrigspolitikken.