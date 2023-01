Uddannelsesminister bliver ny premierminister efter Jacinda Ardern

Det forventes, at hans lederskab - og dermed premierministerposten - vil blive endelig bekræftet ved en afstemning, når Labours medlemmer af parlamentet mødes søndag.

Han skal bruge to tredjedele af stemmerne for at blive valgt.

Jacinda Ardern stopper som premierminister 7. februar. Det fortalte hun torsdag.

Det gør hun efter grundigt at have overvejet og besluttet ikke at genopstille.

Ardern fortalte, at hun har brugt sommeren på at tænke over sin situation og prøvet at finde en måde at blive i jobbet.