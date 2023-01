Skovfogeder har fundet tudse på størrelse med nyfødt barn

- Vi tror, der er tale om en hun, da hunstoktudser vokser sig større end hanner. Da vi kom tilbage til vores base, vejede vi hende til 2,7 kilo, hvilket kan være en ny rekord, siger Kylee Gray.

Normalvægt for et nyfødt barn er mellem 2,5 og 4 kilo.

- Stoktudser æder alt, hvad de har plads til i munden. Det er blandt andet insekter, reptiler og små pattedyr, siger Kylee Gray.

Hun kan ikke vide sig sikker på, hvor gammel tudsen er, men ifølge hende kan stoktudser blive op til 15 år gamle uden for fangenskab.

- Så denne her har nok været her i lang tid. Vi er glade for at have fået hende ud af nationalparken, siger hun.

- Queensland-museet er interesseret i at tage imod hende, fordi hun måske er den største nogensinde.