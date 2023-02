27/02/2023 KL. 05:30

For abonnenter

Mens Putins ødelæggende krig rammer mange lande hårdt, spinder andre guld på tragedien

Langt mod nord er en digital tæller gået amok. Siden Putins invasion i Ukraine for et år siden er borgerne minut for minut blevet rigere og rigere. Men der er også andre lande, hvor svimlende beløb bare strømmer ind, mens kuglerne flyver på slagmarken.