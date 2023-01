Der blev måske fniset lidt i krogene og hævet lidt på øjenbrynene, da Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, i foråret 2022 igangsatte en global kampagne for at ændre den engelske stavemåde af Tyrkiet til Türkiye.

Det blev ikke sagt direkte, men det har længe irriteret den tyrkiske leder, at det engelske ord for Tyrkiet – Turkey – også betyder kalkun, hvilket hverken er en særlig køn eller klog fugl at blive associeret med.