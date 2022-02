Tyrkiet vil ikke længere hedde kalkun på engelsk

Hvis man i efteråret begynder at længes efter solen og googler Tyrkiet for at planlægge en ferie, er det ikke usandsynligt, at man i stedet får et billede op på skærmen af en kalkun.

Det engelske ord for Tyrkiet – Turkey – betyder nemlig også kalkun, hvilket er hovedingrediensen på middagsbordet, når amerikanerne i oktober eller november fejrer Thanksgiving.