15/01/2023 KL. 05:00

Medicinalgiganter bliver i Rusland af etiske årsager, men gode hensigter dækker over »direkte sponsorering af terrorisme«, siger Ukraine

Vestlige medicinalfirmaer, der betaler skat til Putins styre, støtter krigen i Ukraine og dermed mordet på uskyldige. Sådan lyder bevæggrunden for en ukrainsk lov, der skal presse medicinalgiganter til at forlade det russiske marked. Loven møder modstand i EU, og Novo Nordisk ønsker fortsat ikke at opgive sin russiske fabrik.