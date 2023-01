Så i stedet for at overdrage Lula præsidentens skærf under den nye præsidents indsættelse nytårsdag, et vigtigt symbol på den fredelige magtoverdragelse i det tidligere militærdiktatur, der i dag er et af verdens største demokratier, vågnede Bolsonaro nytårsmorgen op i et lejet hus ejet af en professionel kæmper i kampsport få kilometer uden for Disney World i Orlando.

Ironisk nok blot et par timers kørsel fra sit store forbillede Donald Trump og hans hjem i Florida, Mar-a-Lago, på kysten lidt nord for Miami. Florida synes dermed at være blevet et nyt hjem for ekspræsidenter, der gerne går til yderste grænse for at klamre sig til magten.