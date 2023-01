Se hvordan det så ud, da tusindvis af Bolsonaro-tilhængere stormede det brasilianske parlament

Præsidenten Lula var ikke i hovedstaden under angrebet, men befandt sig i São Paulo, da protesterne brød ud. Han underskrev et nøddekret, der tillod regeringen at træffe de nødvendige foranstaltninger for at genoprette orden i hovedstaden.

Flere Twitterbrugere har lagt videoer op, der viser kampene mellem demonstranter og politi.