Sverige: Tyrkiet beder om ting, vi ikke kan give dem

Stoltenberg siger, at han føler sig overbevist om, at Tyrkiet vil godkende de to nye medlemslande.

- Jeg er tryg ved, at Tyrkiet vil ratificere medlemskaberne for Sverige og Finland. Jeg anser, at det bør ske så hurtigt som muligt. Men jeg vil ikke spekulere i, præcis hvornår Tyrkiet gør det, siger Nato-chefen ifølge TT.

De to formænd for henholdsvis den svenske og finske riksdag rejser midt i januar til møde i Tyrkiets hovedstad, Ankara.

Derudover er der planer om mindst et møde mere mellem de tre lande i løbet af foråret. Det oplyser Finlands udenrigsminister, Pekka Haavisto.

Han tilføjer, at samtalerne med Tyrkiet indtil videre har været velorganiserede og er foregået i en positiv ånd.

- Jeg er ikke urolig for processen, siger han ifølge TT.