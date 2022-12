I en nylig udtalelse fra Vladimir Putin siger den russiske præsident, at russernes mål ikke er at eskalere konflikten i Ukraine, »men tværtimod at afslutte denne krig«.

Den udtalelse har vakt stor årvågenhed verden over. Ikke fordi Putin siger, at han ønsker at slutte krigen, men snarere at han omtaler krigen som netop det.