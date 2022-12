Ifølge nyhedsbureauet Tass blev 20 mennesker dog evakueret.

Admiral Kuznetsov blev bygget under Den Kolde Krig og er flagskib for den russiske flåde. Ifølge the Guardian har skibet været ude af drift og i tørdok for restaurering siden 2018. Rakhmanov fortalte russiske medier i juni, at han forventede, at det store krigsskib ville vende tilbage til tjeneste i begyndelsen af 2024.

Ruslands flåde har ikke haft noget stort år. Tidligere på året lykkedes Ukraine således med at sænke den russiske sortehavsflådes flagskib ”Moskva”. En bedrift, der sættes i relief af, at Ukraine i realiteten ikke har nogen flåde selv.