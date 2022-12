Historisk enighed i Sikkerhedsrådet: Løslad Suu Kyi og stop volden

Mens spændingerne generelt har været høje i Sikkerhedsrådet i år som følge af krigen i Ukraine, markerede onsdagens vedtagelse et øjeblik med en vis enighed.

Den eneste anden Myanmar-resolution, som er blevet vedtaget af FN’s Sikkerhedsråd, blev til i 1948. Her anbefalede Sikkerhedsrådet, at FN’s Generalforsamling sørgede for at få indlemmet Myanmar - dengang Burma - i verdensorganisationen.

Suu Kyi førte i november 2015 partiet NLD til en jordskredssejr i Myanmars første frie valg i 25 år.

NLD vandt også det seneste valg i november 2020 overbevisende, men militæret har bestredet resultatet.

I de første uger efter kuppet demonstrerede folk i Myanmar i stort antal. Men de omfattende protester stilnede af, i takt med at sikkerhedsstyrker slog stadig hårdere ned på demonstranterne.