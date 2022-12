Tyrkiet kræver konkret svensk handling efter afslag på udlevering

Efter det fejlslagne forsøg på at vælte blandt andre præsident Recep Tayyip Erdogan flygtede Kenes til Sverige. Her har han fået politisk asyl, og han har søgt om permanent opholdstilladelse.

I år har Sverige ansøgt om at tilslutte sig forsvarsalliancen Nato, hvor Tyrkiet er medlem. Der kræves enstemmig accept fra de eksisterende medlemmer for at optage et nyt medlemsland.

Sverige har allerede udleveret en person med formodede bånd til den forbudte kurdiske bevægelse PKK, men det er ikke tilstrækkeligt, understreger Cavusoglu.