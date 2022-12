Enighed om historisk aftale ved COP15 om biodiversitet

Målet med FN’s naturtopmøde var at få vedtaget et rammeværk for global biologisk mangfoldighed - en form for ”Parisaftale for naturen”.

196 lande har været samlet til forhandlinger på naturtopmødet i Montreal i Canada.

Et udkast til en aftale blev lagt frem søndag, hvor det er et erklæret mål at beskytte mindst 30 procent af verdens land-, kyst- og havområder inden 2030.

I dag er 17 procent af landområderne og 10 procent af havområderne beskyttet.

- Der har aldrig været sat et mål om at bevare så megen global natur i denne skala, siger Brian O’Donnell, som er direktør for miljøgruppen Campaign for Nature.