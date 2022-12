Målet med mødet er at aftale nye, langsigtede mål for at beskytte naturen og begrænse de skader, som mennesker har påført planter, dyr og økosystemet.

På flere områder er der stadig langt til enighed ved mødet. For eksempel når det handler om, hvor meget rige lande skal betale til de fattigere lande for at hjælpe dem med at redde deres økosystemer.

Der er også uenighed om, hvorvidt der skal være en fond specifikt til det formål, rapporterer AFP.

Uenigheden mellem de rige lande og ulandene samt spørgsmålet om finansiering er tæt på at være en præcis gentagelse af det store stridsspørgsmål ved klimatopmødet COP27 i Egypten, som fandt sted i slutningen af november.

Her lykkedes det parterne at finde en løsning.