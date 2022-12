Natten til fredag brød en brand ud i indkøbscenteret Mega Khimki i udkanten af Moskva.

Her omkom en sikkerhedsvagt, da en stor metalkonstruktion fald ned over ham i forbindelse med branden, der i alt ødelagde 7.000 kvm storcenter.

Først lød udmeldingen, at russiske myndigheder mente, at branden var påsat. Men ifølge den russiske nyhedstjeneste TASS, så har man nu fastslået, at branden skyldes en svejseulykke, der kom ud af kontrol.