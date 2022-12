12/12/2022 KL. 06:45

For abonnenter

Messi giver dem håb. For hjemme i Argentina er alt totalt kaos

Messis VM-tropper er lyspunktet i Argentina, hvor vild inflation har gjort pengesedler så værdiløse, at det er billigere at tapetsere med dem. Kaos er kun vokset, efter at landets vicepræsident forleden blev idømt seks års fængsel for korruption. Frygt for økonomisk kollaps som i 2001.