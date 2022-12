Strenge krav for personalet er dog stadig udbredt, specielt i Asien.

Singapore Airlines er kendt for sine strenge standarder for besætningens udseende, og Vietjet Aviation JSC i Vietnam har tidligere brugt stewardesser i bikinier på en åbningsrute.

Air India har flere gange været efter sine ansatte, og selskabet er tidligere blevet pålagt at genansætte tre besætningsmedlemmer, som selskabet havde fyret for at være overvægtige.

Flyselskabet har tidligere udtrykt bekymring for, at overvægtige besætningsmedlemmer ikke vil være så smidige, som de mener er nødvendigt i en nødsituation.

Derfor har flyselskabet ganske kontroversielt beordret en månedlig kontrol af de ansattes bmi.

Det førte til skarp kritik fra besætningsmedlemmernes fagforeninger, som mente, at det at bede sine ansatte om at gå op på vægten i lufthavnene er både umenneskeligt og nedværdigende.

Dertil har selskabet ved flere lejligheder, mens selskabet stadig var statsejet, bedt overvægtige ansatte om at stoppe med at arbejde i flyene og i stedet varetage arbejde, der skal udføres på jorden.

Styrke professionelt udtryk

De nye regler er sat i værk, fordi Air India mener, at velklædte og velplejede besætningsmedlemmer er med til at give et positivt og professionelt billede af flyselskabet.

Retningslinjerne for deres personale gælder dog ikke kun, når de er på arbejde, men peger ligeledes ind i de ansattes private liv.

De ansatte har fået forbud mod at diskutere politiske eller religiøse emner på sociale medier, og det samme gælder emner, der er relateret til flyselskabet. Desuden skal ansatte, der rejser civilt med selskabet, stadig være klædt anstændigt.

Tata Group, som overtog flyselskabet i januar, har forsøgt at opgradere selskabets aldrende fly og forbedre serviceniveauet.

Den 1. marts genåbner Air India en direkte rute mellem København og Delhi efter næsten tre års lukning.