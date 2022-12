Vesten øger pres på Rusland med nye sanktioner mod olieeksport

Derudover træder et importforbud mod russisk olie via søvejen i kraft for de fleste EU-lande.

Der er uenighed om, hvor hårdt tiltagene vil ramme Rusland.

- Selv om initiativerne helt sikkert vil kunne mærkes af Rusland, vil slaget også blive afbødet af Ruslands beslutsomhed i forbindelse med at sælge olien til andre markeder som Indien og Kina, skriver erhvervsmediet Forbes i en analyse.

Netop de to lande er de største enkeltstående købere af russisk olie.

Rusland har allerede meddelt, at landet ikke anerkender prisloftet, som kom på plads fredag.