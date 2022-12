G7-lande og Australien tilslutter sig prisloft på russisk olie

Formålet med prisloftet er at presse Ruslands indtægter fra oliesalg og samtidig holde den globale olieforsyning på et stabilt niveau.

I fællesudtalelsen fra G7 og Australien skriver landene, at de nu leverer på løftet om ”at forhindre Rusland i at tjene penge på angrebskrigen mod Ukraine, at understøtte stabiliteten på det globale energimarked og at minimere de negative økonomiske bivirkninger fra Ruslands angrebskrig”.

En række EU-ambassadører kunne tidligere fredag aften oplyse, at EU-landene var blevet enige om et prisloft på 60 dollar. Beslutningen ventes at blive formaliseret søndag.

Analytikere i selskabet Goldman Sachs mener ifølge nyhedsbureauet AFP, at EU med det foreslåede prisspænd på 60 til 70 dollar kan undgå større modsvar fra Rusland. Til gengæld mener analytikerne også, at forslaget er umuligt at håndhæve.