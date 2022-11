En talsmand for den jihadistiske gruppe siger ifølge AFP, at Hashimi, der var iraker, blev dræbt i kamp med ”fjender af Gud”.

Der var ingen yderligere detaljer om tidspunktet for hans død eller omstændighederne omkring den. Det skriver AFP.

Hashimi blev i marts udpeget som den tredje leder siden IS blev grundlagt.

Det skete efter, at den ekstremistiske gruppes tidligere leder Abu Ibrahim al-Quarashi sprængte sig selv i luften i februar for at undgå at blive taget til fange af amerikanske soldater.