Yachter, malerier og en beslaglagt valutareserve skal redde Ukraines økonomi

EU vil bruge indefrosne villaer, yachter og hundredvis af milliarder i kampen for at holde et sønderbombet Ukraine oven vande. Målet er at få russerne til at betale for omkostningerne ved deres egen krig.