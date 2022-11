Nogen havde spået, at det blot ville vare nogle uger, andre at det vil tage mange år. Faktum er, at krigen i Ukraine fortsat er i gang, godt ni måneder efter at de første russiske tropper gik ind i landet 24. februar i år.

Her få du et overblik over status på slagmarken, i forhandlingslokalet og i to andre vigtige aspekter af krigens gang.