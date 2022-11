Iran dømmer en sjette demonstrant til døden

Den anklagede er kendt skyldig i at have ”trukket en kniv i den hensigt at dræbe, sprede terror og skabe utryghed i samfundet under de nylige uroligheder”, skriver Mizan Online.

Det er den iranske revolutionsdomstols nyhedstjeneste.

Domstolen har desuden fundet den tiltalte skyldig i ”moharebeh”, skriver Mizan Online. Det er et begreb, der dækker over at ”føre krig mod Gud”.

I forvejen er fem andre mennesker blevet dømt til døden i forbindelse med de store protester mod det iranske præstestyre.

Dødsdommene kan appelleres til Irans højesteret.