Finnair aflyser flyvninger til København og flere andre byer

Krigen i Ukraine har også givet problemer for Finnair. Årsagen er, at man ikke længere kan flyve til Asien via den korteste rute gennem russisk luftrum.

Selskabet er også hårdt ramt af højere priser på brændstof.

Blandt de byer, som Finnair søndag og mandag har aflyst flyvninger til, er de europæiske storbyer Amsterdam, Berlin, London, Paris og Rom.