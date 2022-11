47 børn meldes dræbt under Irans igangværende protester

Demonstranterne i Iran er blevet mødt af hård modstand fra de iranske sikkerhedsstyrker. Blandt de dræbte er 123 personer i provinsen Sistan-Baluchistan, der ligger i det sydøstlige Iran nær Pakistan.

Ifølge gruppen Iran Human Rights, der er baseret i Norge, står det iranske styre bag ”en kampagne, der spreder løgne”.

Blandt andet skal man have fortalt, at demonstranterne er blevet dræbt af den militante gruppe Islamisk Stat - også kaldet Daesh.

Det siger Amiry-Moghaddam, der er direktør ved Iran Human Rights.

- De har to formål ved at tilskrive de dræbte demonstranter til terroristgrupper som Daesh, siger Amiry-Moghaddam.

- De vil bruge det som undskyldning for at kunne skyde endnu mere med skarpt. Og de vil påvirke lande i FN’s Menneskerettighedsråd, der mødes 24. november for at diskutere en mulig uafhængig undersøgelse, siger han.