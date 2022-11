Symbolikken var ikke til at tage fejl af.

Storsmilende ukrainere stillede sig poserende op for at tage selfies uden for hovedpostkontoret i Kyiv foran en stor udgave af et nyt frimærke, der har fået titlen ”Krim-broen – et ekstranummer”.

Og vel at mærke et ekstranummer, der ydmygede Vladimir Putin, og som i dag står som et afgørende øjeblik, der stadig er omgærdet af stor mystik, men som ændrede krigens gang i Ukraine på dramatisk vis.