EU: G20-lande er blevet enige om udkast til sluterklæring

Få timer inden Michel bekræftede udkastet, lød det ifølge dpa fra russiske diplomater, at de var klar til at godkende passagen. Her omtales Ruslands invasion af Ukraine som en ”krig” - og ikke en ”special militæroperation”, som Ruslands regering ellers har holdt fast på at kalde det.

EU-præsidenten har ikke bekræftet indholdet af udkastet.