Håndtrykket var fast, smilene brede, og der blev via tolk endda hvisket »godt at se Dem«, da verdens to mægtigste mænd mandag satte hinanden stævne på et femstjernet luksushotel på den indonesiske ø Bali.

De lod sig ikke mærke med, at de gensidigt har udnævnt hinanden til at være hinandens største konkurrent, ja endog modstander.