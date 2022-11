Jeff Bezos vil give det meste af sine 900 milliarder væk, før han dør

De har sagt ja til interviewet, som er deres første fællesinterview, for at sætte fokus på prisen Bezos Courage and Civility Award, som i år går til musikeren Dolly Parton.

Med prisen følger 100 millioner dollar - omkring 721 millioner kroner.

- Når man tænker på Dolly, så smiler alle, ikke? Hun stråler af lys. Og alt, hun ønsker, er at bringe lys ind i andre menneskers liv. Så vi kunne ikke komme i tanke om andre at give den her pris til end Dolly. Vi ved, hun vil bruge dem på fantastiske ting, siger Sánchez til CNN.

Parrets største udfordring bliver dog, hvordan de skal fordele Bezos’ formue, skriver CNN.

Amazon-grundlæggeren vil ikke sætte en bestemt procentdel på eller give konkrete detaljer om, hvordan uddelingen skal foregå.