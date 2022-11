En eksplosion på Istanbuls populære gågade Istiklal Avenue nær Taksimpladsen har dræbt mindst seks mennesker og såret 53.

Det oplyser Istanbuls guvernør, Ali Yerlikaya, på twitter.

Ifølge guvernøren fandt eksplosionen sted omkring klokken 16.20 lokal tid søndag.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger ifølge AP at eksplosionen var et »forræderisk angreb« forårsaget af en bombe, og at gerningsmændene ville blive straffet. Han antyder, at der kan være tale om terror: