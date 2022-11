Selv om ukrainske styrker har genindtaget byen Kherson efter det russiske militærs tilbagetrækning, ”fortsætter krigen”.

Det siger den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, lørdag ved et topmøde i Cambodja.

- Vi vinder kampe på jorden. Men krigen fortsætter.

- Jeg forstår, at alle ønsker, at denne krig slutter så hurtigt som muligt. Vi ønsker det naturligvis mere end nogen andre, siger han efter et møde med Australiens premierminister, Anthony Albanese.